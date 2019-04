Unofficial consolidated election results - April 2, 2019

Astoria Trustee

Vote for 3

Judy S. Beaird 65 37.79%

Brian Bucher 55 31.98%

Jennifer Wherley 52 30.23%



Avon Trustee

Vote for 3

Mary Peterson 52 15.07%

Paula Ward 55 15.94%

Carol Murk 58 16.81%

Ryan Kitch 40 11.59%

Ryan Sloan 79 22.90%

Trevor Courson 61 17.68%



Avon Library Trustee

Vote for 2

Donna Young 95 53.07%

Dena Hamilton 84 46.93%



Banner Trustee

Vote for 3

Ronald Test 12 36.36%

Mike Fontana 10 30.30%

Wilma Ball 11 33.33%



Banner Trustee - 2 year

Vote for 1

David Zimmerman 14 100%



Bryant Trustee

Vote for 1

Sonja Wright 21 100%



W1 Canton Alderman

Vote for 1

Ryan Mayhew 189 100%



W2 Canton Alderman

Vote for 1

Jeffrey A. Fritz 242 100%



W3 Canton Alderman

Vote for 1

Justin P. Nelson 102 100%



W3 Canton 2 year

Vote for 1

Quin Mayhew 105 100%



W4 Canton Alderman

Vote for 1

Angela Hale 105 100%



W1 Cuba Alderman

Vote for 1

Steve Lance 29 38.67%

John Williams 46 61.33%



W1 Cuba 2 year

Vote for 1

Cory Probyn 44 60.27%

Mike Maxwell 29 39.73%



W2 Cuba Alderman

Vote for 1

Tim Yocum 42 100%



W3 Cuba Alderman

Vote for 1

Miranda Brooks 57 54.81%

Dan Paul Moore 33 31.73%

Fred Hart 14 13.46%



Dunfermline Trustee

Vote for 3

Jared Bohler 30 35.29%

Jake Mclouth 29 34.12%

Terry Parks 26 30.59%



Dunfermline Trustee - 2 year

Vote for 1

Angie Mounce 31 100%



Ellisville Trustee

Vote for 1

Twila Carr 12 80%

Write-in votes 3 20%



Fairview Trustee

Vote for 3

Larry Doug Wenger 53 34.42%

Ron Hanlin 54 35.06%

James M. Frame 47 30.52%



W1 Farmington Ald

Vote for 1

Joey Boggs 74 100%



W2 Farmington Ald

Vote for 1

Kenn Stufflebeam 90 83.33%

Chadric Zessin 18 16.67%



W3 Farmington Ald

Vote for 1

Charles Rask 102 100%



Ipava Trustee

Vote for 2

Write-in votes 51 100%



W1 Lewistown Ald

Vote for 1

Karen King 35 37.23%

Charles H. Grigsby 23 24.47%

Trever Kelley 36 38.30%



W2 Lewistown Ald

Vote for 1

Doug Lafary 95 68.84%

Jennifer Hebb 43 31.16%



W2 Lewistown Ald 2yr

Vote for 1

Kendall W. Miller 113 80.71%

John A. Foxall 27 19.29%



W3 Lewistown Ald

Vote for 1

Kim Pascal 63 58.33%

David Levington 45 41.67%



Liverpool Trustee

Vote for 3

Jody Rilea 3 27.27%

Tom Boone 5 45.45%

Chris Sheets 3 27.27%



London Mills Pres 2yr

Vote for 1

George Garrett 22 100%



London Mills Trustee

Vote for 3

Sharon K. Watkins 20 35.09%

Michael Trey Simmons 20 35.09%

Kevin Anderson 9 15.79%

Melissa Morey 8 14.04%



Marietta Trustee

Vote for 3

Athena Brooks 10 33.33%

Todd English 10 33.33%

William J. Berger 10 33.33%



Norris Trustee

Vote for 3

Samantha Mcintyre 9 39.13%

David Auld 8 34.78%

Gregg Pasley 6 26.09%



Smithfield Trustee 2yr

Vote for 1

Alex West 26 100%



Smithfield Trustee

Vote for 3

Nellie Keime 25 34.25%

Brenda Smith 24 32.88%

Bill Martingale 24 32.88%



St. David Trustee

Vote for 3

Cheryle Mathis 37 35.92%

Terry Allen Davis 35 33.98%

Steven W. Nebergall 31 30.10%



Table Grove Trustee

Vote for 3

Ryan Kaufman 27 32.93%

Ronda Kluthe 30 36.59%

Erin Wherley 25 30.49%



Vermont Trustee

Vote for 3

Brian Kost 67 34.01%

Patrick Mcginty 55 27.92%

Gage Gilson 28 14.21%

William Bender 47 23.86%



Vermont Library Trus

Vote for 2

Marlene Snowden 70 57.85%

Salina Hilson 51 42.15%



Canton Park Comm

Vote for 2

Susan L. Walters 490 31.80%

Kevin R. Stephenson 731 47.44%

Carla S. Presnell 320 20.77%



Canton Park Comm UNX 4yr

Vote for 1

Stephen R. Clark 777 100%



Farmington Park Comm

Vote for 1

Mindy Glomb 341 100%



Lewistown Park Comm

Vote for 2

Terry Ryan Malott 272 55.85%

David Stell 215 44.15%



Pitman Twp Park Comm

Vote for 2

Carol Vlahovich 109 30.11%

Judy Bunch 253 69.89%



Valley Park Comm 4yr

Vote for 2

Write-in votes 152 100%



Valley Park Comm 2yr

Vote for 2

Write-in votes 151 100%



Alpha Park Lib Trust

Vote for 2

Sara Woiwode 2 100%



Astoria Lib Trust

Vote for 2

Addie Kimbro 90 58.06%

Tammy Peterman 65 41.94%



Farmington Lib Trust

Vote for 3

Sara Balagna 330 42.58%

Nicole Lettow 229 29.55%

Elise Haroldson 216 27.87%



Lewistown Lib Trust

Vote for 1

Write-in votes 52 100%



Valley Lib Trust

Vote for 2

Michele R. Myers 55 45.45%

Julie E. Wasson 66 54.55%



Ab-Av CUSD 276 Board

Vote for 3

Travis D. Hess 60 13.76%

Kory R. Pinkham 57 13.07%

Tiffany A. Dowell 41 9.40%

Brady Lee Mason 169 38.76%

Anthony D. Brooks 109 25.00%



Astoria CUSD 1 Board

Vote for 4

Steve Musson 96 34.78%

Brady Jo France 93 33.70%

Shannon Adkins 87 31.52%



VIT CUSD 2 Board

Vote for 4

Sara Porter 161 22.27%

Don Hood 132 18.26%

Allison Klitz 122 16.87%

Jared Heller 184 25.45%

Blake R. Miller 124 17.15%



Fulton CUSB 3 Board

Vote for 3

Ronald Kruzan 228 19.76%

Eugene J. Wallace 274 23.74%

Brian L. Gorsuch 359 31.11%

Connie J. Davis 293 25.39%



Valley CUSD 4 Board

Vote for 4

Mark Thomas 123 28.87%

Lisa L. Quick 152 35.68%

Warren Leo Utsinger 151 35.45%



Canton Dist 66 Board

Vote for 3

Leonard L. Barnard 842 50.97%

Benjamin Ghlee Bisho 810 49.03%



Lew CUSD 97 Board

Vote for 3

Scott Cripe 369 32.23%

Jeffrey A. Miller 410 35.81%

Mark Smith 366 31.97%



BPC CUSD 170 Board

Vote for 3

Mark Ferguson 12 38.71%

John G. Oakman 8 25.81%

John Mccleery 11 35.48%



BPC CUSD 170 Brd Rem

Vote for 1

Mary Mendenhall 12 100%



Farm CUSD 265 Board

Vote for 4

Ron Zessin 220 15.97%

Martha Kay Faralli 257 18.65%

John Carter Martin 201 14.59%

Alexander J. Slack 266 19.30%

Eric L. Stanley 223 16.18%

Travis L. Mahr 211 15.31%



Illini CUSD 327 Board

Vote for 4

Daniel Bushart 2 33.33%

Aaron M. Lowe 1 16.67%

Chris Coats 1 16.67%

Derek Cruit 2 33.33%



Carl Sandburg District 518

Vote for 2

Alfonso Pugh Jr 114 46.72%

Lee E. Johnson 130 53.28%



IL CC Dist 534 (Spoon)

Vote for 2

Kent Schleich 2405 90.93%

Write-in votes 240 9.07%



IL CC Dist 534 2yr

Vote for 1

Jerry Cremer 2318 100%



RGB (FHMS) Trustee

Vote for 2

Sally Bair 1244 100%



RGB (HKMW) Trustee

Vote for 2

Richard Lutz 132 100%



Fulton County Safety Tax

Vote for 1

Yes 1392 44.32%

No 1749 55.68%



Cuba Comm Center Tax

Vote for 1

Yes 99 43.81%

No 127 56.19%