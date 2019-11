CANTON-Ingersoll Middle School has announced their first quarter Honor Roll.

Fifth Grade 4.0: Landon J. Bowers, Izabella R. DeLost, Zander Ewalt, Sarah I. Halfaday Lovel, Karsyn L. Hitchcock, Bordner K. Hoops, Addison C. Mayall, Delainey H. Myers, Lucas T. Nelson, Sawyer F. Reneau, Dylan M. Renick, Chase A. Rushing, Marlee E. Scott, Anabel M. Tarvin, Kash W. VanHouten

3.5-3.999: Jacob R. Allen, Jacoby M. Ashwood, Aiden M. Borsellino, Emma J. Braden, Austin K. Brewer, Ryland A. Bull, Alycyn S. Callear, Alexander C. Carrier, Ava M. Carter, Emma J. Clardy, Chance A. Cranford Summers, Brandon M. Cronin, Katherine M. Dailey, Arendt Arbian P. Damopolii, Allyson Danz, Ava J. Davis, Alexander R. Demott, Chloe Ellis, Deigon W. Fall, Jillian J. Ford, Ava J. Gaines, Eva M. Gallion, Zeke A. Gandy, Sophira J. Gaunt, Bradley L. Gerdom, Liam R. Gilles, Breanna E. Green, Addison M. Hale, Kadyn J. Hale, Brianna R. Halfaday, Matthew C. Hammond, Jacob G. Hardesty, Madison L. Hayes, Allison Henderson, Bella L. Henderson, Alina V. Hess, Lilliana N. Horton, Payton M. Jenkins, Kael S. Johnson, Hunter Kampmann, Brody R. Ketcham, Cadence M. Larkin, Piper L. Linton, Ariana M. Lockwood, Easton T. Lusk, Brayden M. Marasciullo, Gage M. Maska, Marlee J. Mench, Jaina M. Merritt, Jaxsun L. Owens, Ashlyn S. Parks, Benjamin D. Parry, Gracie M. Patterson, Mikayla L. Pierson, Anderson Pigg, Patricia I. Pitzer, Jack L. Poling-Newburn, Lyric L. Porter, Evalynn Roderick, Taya L. Rogers, Jackson W. Ruble, Zekiah J. Sale, Shayla J. Schielein, Addison N. Schoolcraft, Braden M. Shockency, Brock K. Shockency, Jordan E. Smith, Kennedy R. Smith, Paislei J. Smith, Greysen J. Starcevich, Ezra J. Theobald, Lillyonna M. Tranbarger, Megyn E. Vollmar, Conner J. Walters, Lyla C. Ward, Easton J. Wheeler, Zoey F. Wilcoxen, Shelby A. Williamson, Chloe R. Wilson, Memphis Wilson

3.0-3.499: Chandler H. Atchley, Mason J. Bilbrey, Jared M. Birmingham, Emmaline R. Brobston, Alexis M. Calvin, Tanner J. Carter, Wyatt J. Corral, Owen B. Coulter, Devyn M. Davis, Tylynn R. Fawcett, Jensen B. Hobby, Grant C. Hopper, Madison M. Jenkins, Leanna L. Jump, Nash J. Knollman, Noah W. Maxson, Nicholas E. Mayhew, Jorden A. Prescher, Gracin L. Putman, Nevaeh Rhodes, Addison N. Richardson, Justin E. Rumler, Presley L. Stewart, Kinsleigh D. Taber, Hannah M. Thurman, Emily S. Tutt, Eligh M. Wesso

Sixth Grade 4.0: Regan E. Averett, Graecee Breweur, Logan L. Cook, Madisen N. Mulligan, Bryer I. Nelson, Easton S. Orwig, Amelia T. Schappaugh, Diamond R. Smith, Charlotte A. Wilder

3.5-3.999: Emily J. Anderson, Kelsey L. Ashwood, Grant C. Baldry, Tori Birch, Ali I. Cain, Whitney N. Coker, Makaylynne M. Correa, Lucas E. Dearing, Christopher J. Denning, Parker H. DeRenzy, Chase A. Driskell, Ryan M. Fontana, Luna N. Gross, Mackenzie L. Hand, Jireh J. Hedges, Jude M. Herren Clark, Aneliese L. Hodges, Nevaeh M. Howard, Ashlynn R. Howarter, Evan P. Johnson, Layla A. Jones, Zoe J. Keck, Elizabeth N. Knowles, Olivia G. Knowles, Jakob M. Lathrop, Dylan L. Lockwood, Carter E. MacVean, Madeline M. Mansfield, Macie Maxwell, Khloe K. Nader, Cindy Ni, Kevin Ni, Isaac G. Olson, Lakon Otto, Calee A. Parsons, Ainslee G. Perrine, William C. Phillips, Jerrold M. Pitzer, Alivia L. Reneau, Cullen J. Reneau, Sadie L. Rhodes, Braxton R. Rock, Ellie K. Sawyer, Kynlea Saylor, Jazzarith Schneider, Hannah Severt, Adam C. Sipes, Meghan E. Skiles, Tyler J. Skillman, Grace M. Spencer, Olivia J. Sprecher, Isabel G. Toney, Emma R. Turner, Nevaeh M. Vaughn, Andy C. Wang, Aliyah D. Weis, Alivia Williams, Ollie J. Williamson, Ashley L. Wroblewski, Jacob A. Zink

3.0-3.499: Kellan Atterberry, Amiyah L. Bailey, Abigail H. Black, Alicyn N. Carrier, Rayden E. Culp, Nathaniel W. Dallefeld, Trevor A. DeLong, Kyler Dilts, Mariah Dosier, Dylan C. Dudek, William C. Duffy, Jayce M. Fesler, Ethan M. Grubb, Madilynn E. Hardesty, Lucy L. Hinds, Anthony K. Hunter, Ian T. Johnson, Allura A. Kucia, Keiton J. Lancaster, Andrew B. Lindsey, Becky Lu, Parker Markello, Mara Maxwell, Matthew Maxwell, Payton M. McDermet, Gabriella Myers, Tristin M. Nannie, Mason Q. Newton, Hailey S. Nidiffer, Gavin Otto, Noah N. Pasley, Maximillan T. Raker, Juleahana Richardson, Noah M. Riley, Tannor N. Rosich, Isabella A. Schultz, Lauressa L. Shaw, Zayne M. Shockency, Alijah J. Sizemore, Averi Smith, Kolby I. Smith, Dyllan C. Steele, Maddux N. Steele, Alaina Towery, Hayden T. Trigg, Althea Walton, Haidyn A. Waughtel, Kayden R. Wilcoxen, Makayla J. Wilcoxen, Sean J. Wuebbling

Seventh Grade 4.0: Mia J. Bowers, Alyssa D. Corsaw, Ella K. Demler, Brooklyn C. Dennis, Natalie G. Downing, Emma S. Hardesty, Miles R. Hoops, Ella R. Hootman, Alyssa B. Jones, Sydney R. Markello, Ella G. Renick, Keighley A. Watson, Allison M. Wheeler

3.5-3.999: Paige Anderson, William J. Baker, Connor M. Ball, Keegan N. Blakesley, Brody M. Braden, Noah J. Buhl, Maggie J. Bump, Katelyn L. Calhoun, Lillian R. Clancy, Savanna F. Eddy, Louis W. Fournier, Danica E. Geeseman, Kaylee M. Grebner, Drake J. Haffner, Alizabeth Hankins, Amelia G. Hardy, Duncan B. Harn, Loren E. Hicok, Karli R. Hough, Colin H. Johnson, Jadyn E. Martin, Abigail J. McCartney, Kambell M. McDermet, Kymber L. McGill, Reese C. Murphy, Logan D. Nichols, Nila N. Noe, Ian J. Oaks, Amilia L. Oswald, Demitri G. Picco, Olivia M. Randall, Garrett S. Sego, Brynn E. Shissler, Isaiah R. Sizemore, Brent M. Skiles, Kinnley G. Smith, Morgan M. Wagner, Lane C. Wheelwright, Addysen M. Williams, Lucas J. Williams, Adam D. Woods

3.0-3.499: Gabriel M. Barker, Emmalynne G. Barnes, Mylee A. Bear, Avery N. Bender, Joshua Buczko, Dalanie N. Cain, Jasmine D. Clore, Saige G. Cox, Quinton B. Ellis, Cody R. Evans, Lola R. Ford, Logan J. Graham, Marley I. Herren Clark, Jack Jochums, Wyatt Jones, Jake A. Kuzniar, Aliana S. Lawson, Hayden A. Martin, Olivia L. McLouth, Madison Miller, Marlee Miller, Geneva Mitchell, Gavin J. Noe, Phoenix D. Peters, Avery J. Pigg, Jordan K. Porter, Corey L. Richardson, Armani M. Rogers, Laynah M. Rude, Jayden J. Siegfried, Andrew M. Siemon, Lilyana R. Smith, Grayson A. Snider, Owen G. Spahn, Derek C. Spiva, Hannah Stancil, Natalie C. Stufflebeam, Dane M. Watts

Eighth Grade 4.0: Hannah C. Crum, Jace W. Emery, Jena E. Goforth, Emma S. Hamm, Lillian S. Kinne, Ian D. Kosier, Rachel L. Parry, Natalie C. Spiva, Rebecca A. Strode, Ava J. Wenger, Jack R. Wheelwright

3.5-3.999: Bailey J. Abbott, Haylee K. Anderson, April M. Baker, Wyatt R. Calvert, Gracie Chisum, Brayden H. Coker, Roe J. Denny, Andrew J. Eustice, Hailey A. Ford, Katelynn J. Franklin, Ayden N. Gaines, Ella M. Goforth, Erin Halfaday-Heinz, Thaiyla J. Harris, Ethan R. Harrison, Brooke Hendricks, Jovie R. Hutton, Kelsey L. Kaufman, Olivia K. Krohn, Madison N. Long, Meadow C. Lowder, Harmony A. Nidiffer, Samuel B. Parry, Carter T. Parsons, Makynna A. Plunk, Carleigh R. Putman, John M. Raistrick, Kiera E. Raker, Baylee M. Reed, Abigail E. Stevens, Tyler N. Tucker, Emma J. VanMiddlesworth, Grace J. Wages, Emmie B. Waller, Korbin M. Woerly, Austin L. Wright, Emma B. Wuebbling, Kyla R. Zedric

3.0-3.499: Memphis O. Adkison-Berry, Ayden S. Anderson, Ava M. Barrera, Spencer W. Bartlett, Toby J. Belville, Jaydeah M. Culp, Lucas A. Davis, Dominic I. DeLong, Skyler L. Drowns, Jakelynn M. Ellis, Natalya R. Freifeld, Hunter E. Grubb, Nelson C. Hand, Carter M. Hart, Maddox D. Helfrich, Jenna K. Hensley, Thomas A. Hicks, Cortny Hudson, Dakota W. Hunter-Cruse, Benjamin L. Krock, Zachary R. Lingenfelter, Christian J. Lowe, Brady A. Mayall, Makila S. Meves, Ella C. Pigg, Rylee D. Reed, Drew A. Reeder, Lucas H. Reith, Trinity M. Rilea, Carter A. Smith, Taylor N. Steck, Nicholas W. Taylor, Alex J. Weis, Garrick D. Wright