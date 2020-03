Final Standings ‑ Varsity

Sherrard 11-0

Orion 10-1

Riverdale 9-2

Rockridge 8-3

Erie/Prophetstown 7-4

Morrison 6-5

Fulton 3-8

Kewanee 3-8

Princeton 3-8

St. Bede 3-8

Hall-Putnam Ct. 1-10

Newman 0-11







All‑Conference Teams ‑ as selected by the conference coaches



1st = First Place All-Conference

2nd = Second Place All-Conference

H.M. = Honorable Mention in All-Conference





Weight Place Team Name School Year Record

106 1st Riverdale Collin Altensey 9 46-4

106 2nd Orion Luke Moen 9 28-13

106 H.M.



113 1st Riverdale Brock Smith 9 41-8

113 2nd Fulton Zane Pannell 9 21-12

113 H.M. Sherrard Nate Bynum 10 29-16



120 1st Erie/P’town Jase Grunder 9 39-10

120 2nd Princeton Matthew Harris 10 34-13

120 H.M. Fulton Ben Fosdick 9 27-12

120 H.M. Riverdale Alex Watson 9 29-14



126 1st Morrison Colton Linke 11 45-5

126 2nd Riverdale Eli Hinde 9 35-10

126 H.M. Sherrard Kaiden Jones 11 29-16





Weight Place Team Name School Year Record

132 1st Princeton Augie Christiansen 9 31-9

132 2nd Kewanee Kaden Rednour 10 26-8

132 2nd Newman Mason Glaudel 10 29-16

132 2nd Rockridge Reese Finch 9 22-6

132 2nd Sherrard Austin Fratzke 10 38-9



138 1st Rockridge Dalla Krueger 12 47-0

138 2nd Newman Will Rude 10 26-11

138 2nd Orion Ethan Meisenburg 12 29-7

138 H.M. St. Bede Beau Bonnell 12 25-13



145 1st Rockridge Nolan Throne 12 50-0

145 2nd Orion Allen Catour 10 33-7

145 2nd Hall/Putnam Connor Brooker 10 30-10

145 H.M. Morrison Ryan Kennedy 12 39-8

145 H.M. Sherrard Dylan Russell 10 29-15



152 1st Newman Kye Tunink 12 44-1

152 2nd Orion Noah Schnerre 11 41-10

152 H.M. Morrison Kayden White 10 34-12



160 1st Riverdale Colton Reiman 12 35-10

160 2nd Erie/P’town Gunnar Wueben 11 28-19

160 2nd Morrison Kyle Roberts 12 29-15

160 2nd Sherrard Walker Anderson 9 33-17

160 H.M. Orion Weston Ferry 11 21-10



170 1st Riverdale Trystan Altensey 12 46-7

170 2nd Sherrard Rhett Frere 12 36-13

170 H.M. Erie/P’town Tyler Smith 12 31-19

170 H.M Rockridge Nathan Petreikis 10 25-11



182 1st Orion Josh Fair 11 35-4

182 2nd Sherrard Gavyn White 12 37-11

182 H.M. Morrison Brenden Stearns 12 26-15

182 H.M. Princeton Drew Harp 10 26-14



195 1st Sherrard Josh Bynum 11 44-7

195 2nd Morrison Aaron Wolf 11 30-10

195 H.M.



220 1st Riverdale Bryan Caves 11 49-1

220 2nd Orion Brody Mulvaney 12 32-7

220 H.M.





Weight Place Team Name School Year Record

285 1st Fulton Nate Portz 11 25-11

285 1st Orion Luke DeBaillie 12 28-11

285 2nd Erie/P’town Clay Hockaday 9 28-13

285 H.M. St. Bede Peter Sampson 12 21-16