VARSITY GIRLS RECORDS (1998 - 2018) AT THE

THE HOWARD-MONIER TRACK & FIELD MEET

100 meter dash

12.74..2008..Brittany Lowdermilk-Princeton

200 meter dash

26.84..2000..Karisa Dinges-St. Bede

400 meter dash

60.56..2011..Liz Mosbach-Hall

800 meter run

2:23.79..2011..Kimi Sanden-Bureau Valley

1600 meter run

5:12.74..2003..Rebekah Faber-Princeton

3200 meter run

11:44.96..2012..Regan Weidner-Bureau Valley

100 meter hurdles

16.74..2003..Alison Pienta-Hall

300 meter hurdles

50.15..2011..Miranda McGinnis-Peoria Christian

4 x 100 meter relay

52.81..2016..Amboy-LaMoille (Cassidy Corcoran, Kaitlin Boers, Katelynn Pankhurst, Erika Zimmerlein)

4 x 200 meter relay

1:51.24..2004..Princeton (Angela Baumgartner, Jackie Arndt, Lindsay Clark, Ashly Lowdermilk)

4 x 400 meter relay

4:18.19..2012..Hall (Jacquie Wallaert, Katie Hoffert, Amber Huffaker, Liz Mosbach)

4 x 800 meter relay

10:26.74..2003..Princeton (Justine Kinsman, Stacy Dykstra, Laura Luloff, Rebekah Faber)

High Jump

5’3”..1998..Tiah Romagnoli-Princeton

5’3”..2015..Iesha Crowe-Kewanee

Pole Vault

10’6”..2016..Madi Quinn-Hall

Long Jump

17’2.5”..2018..Kamryn Kolb fr Bureau Valley

Triple Jump

35’9”..2008..Kendall Rush-Hall

Shot Put

39’3.5”..2018..Saige Barnett-Bureau Valley

Discus Throw

127’11”..2013..Freya Block-Kewanee

These records were updated after the 2018 meet.

VARSITY BOYS RECORDS (1998 - 2018) AT THE

THE HOWARD-MONIER TRACK & FIELD MEET

100 meter dash

11.02..2017..Brett Dannis Sr-St. Bede

200 meter dash

22.53..2017..Brett Dannis-St. Bede

400 meter dash

50.74..2003..Chris Safranski-St Bede

800 meter run

2:01.94..2003..Laramie Storm-Princeton

1600 meter run

4:30.34..1998..Joel Bourque-Kewanee

3200 meter run

9:49.54..1998..Joel Bourque-Kewanee

110 meter hurdles

15.02..2017..Brett Dannis Sr-St. Bede

300 meter hurdles

39.29..2017..Brett Dannis Sr-St. Bede

4 x 100 meter relay

44.05....2016..Princeton (Brock Griffin Sr, Blake Janssen Sr, Brett Schenck So, Kai Tomaszewski Sr)

4 x 200 meter relay

1:33.78....2011..Princeton (Michael Sullivan, Blair Bickett, Logan Barnes, Blake Quiram)

4 x 400 meter relay

3:34.79....2016..LaSalle-Peru (Aaron Bauer Sr, Rafael Casas Jr, Joel Lopez Sr, Brendon Sebastian Jr)

4 x 800 meter relay

8:20.16..2016..LaSalle-Peru (Aaron Bauer Sr, Rafael Casas Jr, Ryan Pijanowski Jr, Brendon Sebastian Jr)

High Jump

6’6”..1998..D.J. Glynn-Hall

6'6”..2004..Mike Fusinato-Hall

Pole Vault

14’6”..2011..Steven Andris-Annawan-Wethersfield

Long Jump

23’9”..1998..Nate Norman-Princeton

Triple Jump

44’3”..2010..Adam Sanden-Bureau Valley

Shot Put

54’7”..2011..Adam Weidner-Bureau Valley

Discus Throw

168’10”..2016..John Barnes Sr-St. Bede

These records were updated after the 2018 meet.