The Canton High School Varsity wrestlers lost to Morton 39-42 on Dec. 12.

106 - Trevor Hedges pins Connor Kidd 4:53

113 - Forfeit

120 - Forfeit

126 - Forfeit

132 - Andrew Hedges pins Jamison Almasy 0:26

138 - Dylan Grigsby pins Trent DeGreef 0:44

145 - Ethan Phillips pined by Jared Walters 0:27

152 - Corbin Schultz 10-3

160 - Asa Reed pins Daison Williams 0:57

170 - Forfeit

182 - Forfeit

195 - Forfeit

220 - Jacob Waskow pins Ethan Gray 4:38

285 - Cayden Davis, Forfeit

Also on Dec. 12, the Little Giants lost to Washington 15-66.

106 - Trevor Hedges pined by Kannon Webster 3:50

113 - Forfeit

120 - Forfeit

126 - Forfeit

132 - Joe Norton, Forfeit

138 - Dylan Grigsby 6-4

145 - Ethan Phillips pined by Thomas Blackorby 0:51

152 - Corbin Schurtz pined by Cole Watkins 1:27

160 - Forfeit

170 - Forfeit

195 - Forfeit

220 - Jacob Waskow, forfeit

285 - Cayden Davis pined by Dylan Cooper 5:02