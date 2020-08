HIGH SCHOOLS

Schedules

Monday, Aug. 17

Boys golf

Annawan-Wethersfield vs. Orion at Oakwood Country Club, Orion, 3:30 p.m.

Kewanee vs. Hall, Geneseo, Mercer County at Spring Creek Golf Course, 4 p.m.

Girls golf

Annawan-Wethersfield vs. Orion at Oakwood Country Club, Orion, 3:30 p.m.

Kewanee vs. Bureau Valley, Macomb at Baker Park, 4 p.m.

Tuesday, Aug. 18

Idle

Wednesday, Aug. 19

Boys golf

Kewanee vs. Midland, Stark County, Williamsfield at Baker Park, 4 p.m.

GOLF

Pizza Hut Seniors

Preferred Golf League

Baker Park, front nine

Team 5: D Cox, P Foglesonger, T Callhan, W Becker, 4 under par 31.

Team 1: B Downs, A Laue, D Moon, 4 under par 31

Team 2: K Themanson, C Cinnamon, C Rohrig, 3 under par 32

Team 3: R Finney, A Greenhagen, L West, 2 under par 33

Team 4: J Graves, B Musselman, T Conley, R Young, 2 under par 33

Team 6: D Goffrier, A Vortman, J Jagers, H McMahon 2 under par 33

Pizza Winners, R Finney, A Laue.

BASEBALL

Kewanee A’s 8U (20-14-1)

TBK Bank Sports Complex, Bettendorf, Iowa

Saturday, Aug. 15

Eastern Iowa Hustle 19, Kewanee A’s 1

Kewanee A’s 26, Lancers BC Silver 24

Sunday, Aug. 16

Kewanee A’s 12, Lancers BC Silver 11

Kewanee A’s 16, River City Crush 5